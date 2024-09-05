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Nacvark
Трамп подтвердил наличие у него плана по Украине, но отказался раскрывать детали
Американский политик уверяет, что в таком случае.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно сообщал о намерениях завершить российско-украинский конфликт за 24 часа. Помимо таких громких высказываний никакой конкретики, каким именно образом он планирует это сделать, не было. Однако американский политик озвучивал нечто вроде плана, когда заявил, что потребует от украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, предупредив об отмене помощи в противном случае, а если в Москве откажутся от переговорного процесса, то Киев наоборот получит больше оружие, чем даже при Джо Байдене.

На фоне этого появились сомнения, что Дональд Трамп действительно имеет рабочий план мирного урегулирования конфликта и понимание, как можно решить именно украинский кризис. В этот раз политик в интервью на YouTube-канале подкастера Лекса Фридмана подтвердил, что у него действительно есть точный план, как завершить боевые действия.

Но, как и в прошлые разы, Трамп отказался делиться деталями. По его словам, он не может раскрыть все детали, поскольку важная часть мирной инициативы заключается в её неожиданности.

Ранее Дональд Трамп сообщал о планах завершить все конфликты за рубежом, если его изберут новым американским президентом в ноябре 2024 года.

#украина #сша #трамп
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