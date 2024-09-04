Теперь румынский президент должен одобрить поставку, после чего комплекс будет отправлен ВСУ.

В 2017 году Румыния разместила заказ на приобретение зенитно-ракетных комплексов Patriot, общая стоимость которого составляла 4 миллиарда долларов. Однако уже в этом году Бухарест согласился передать одну батарею Вооружённым силам Украины, хотя у румынской армии количество батарей ограничено.

Украинские власти жаловались на задержку поставок из-за того, что некоторые страны задерживают финальное решение. Стало известно, что румынский парламент всё-таки одобрил законопроект, предполагающий передачу Киеву одной системы Patriot. Теперь необходимо, чтобы румынский президент Клаус Йоханнис утвердил решение, после чего правительство уже сможет отдать приказ на передачу системы противовоздушной обороны.

В принятом законопроекте отмечается, что компенсировать поставленную украинской армии батарею планируют аналогичной системой, стоимость которой не должна превышать цену купленного Бухарестом Patriot. В качестве источника компенсации указывают иностранных союзников.

Председатель комитета по вопросам обороны Сената Румынии Николета Паулюк подчеркнул, что данное решение не означает серьёзное ослабление румынской противовоздушной обороны, поскольку у военных есть ещё две батареи. Предполагается, что в этом году Румыния получит ещё три комплекса.