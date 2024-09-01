В американской разведке предупредили, что это сейчас небезопасно.

Для применения американских истребителей F-16 Военно-воздушными силами Украины необходимы специалисты, которые будут обслуживать авиационную технику. Такие проходят подготовку в Соединённых Штатах Америки и других странах НАТО, но количество мест ограничено, как и в случае с пилотами, поэтому Киев не может получить истребители большой партией.

На фоне этого допускалось, что Вашингтон примет решение отправить своих гражданских специалистов для обслуживания F-16. Однако официально американские власти не анонсировали такое решение, хотя не исключали его в будущем. Издание The Wall Street Journal узнало, что в ближайшее время штаты пока не планируют задействовать гражданских подрядчиков для обслуживания украинских истребителей.

По данным издания, в Совете национальной безопасности при Белом доме рассматривали этот вопрос, но разведывательные ведомства резюмировали о том, что это слишком рискованный шаг в данный момент. В то же время источники The Wall Street Journal не исключают, что страны Европы могут взять на себя ответственность за обслуживание самолётов.

Что касается американских специалистов, в штатах опасаются, что они станут военной целью для России и будут атакованы. Маловероятно, что европейские страны, осознавая опасения Вашингтона по этому поводу, примут решение по отправке гражданского персонала на территорию Украины.