Речь идёт о RC-135U, способном отслеживать иностранные радары.

Издание Newsweek, ссылаясь на данные Flightradar24, пишет, что Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки ещё 18 августа отправили в Великобританию самолёт-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent, который приземлился на авиабазе Милденхолл и уже провёл свой многочасовой полёт недалеко от границ России и Белоруссии.

В материале отмечается, что данный самолёт был направлен в Европу для отслеживания действий и военной активности России. Оборудование на борту позволяет обнаруживать и идентифицировать сигналы иностранных военных наземных, морских и воздушных радаров, тем самым помогая обойти системы противника, чтобы в случае необходимости спланировать по ним эффективный удар.

По данным издания, самолёт уже пролетел воздушное пространство стран Балтии (Литвы, Латвии и Эстонии), направившись к берегам Финского залива. Таким образом он пролетел вдоль Белоруссии и Калининграда, вернувшись обратно на авиабазу Милденхолл.

Остаётся непонятным, какая конкретная цель была у данного самолёта-разведчика и будут ли передаваться полученные им разведывательные данные другим странам.