Чеченский лидер подчеркнул, что для этого, достаточно лишь отдать соответствующий приказ.

Вчера российский президент Владимир Путин посетил Чеченскую республику, где встретился главой субъекта Рамзаном Кадыровым. В рамках своего визита российский лидер посетил Российский университет спецназа имени Владимира Путина, дислоцирующийся в чеченском городе Гудермес, где российские военные проходят подготовку перед отправкой в зону боевых действий.

Кадыров сразу напомнил, что из данного учебного заведения (является первым и единственным в России частным университетом) были успешно выпущены 47 тысяч человек, из них 19 тысяч добровольцев, которые прошли военную подготовку и были направлены в зону боевых действий. Он также проинформировал российского президента, что чеченским властям удалось сформировать на территории республики резерв из нескольких тысяч добровольцев, прошедших военную подготовку и готовых к отправке в зону боевых действий по первому приказу.

Чеченский лидер отметил, что все бойцы резерва оснащены всей необходимой амуницией и спецтехникой, которую предоставил фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Он также добавил, что данный фонд обеспечил поставки гуманитарной помощи более чем 26 тысяч тонн.

Ранее была новость о том, что Рамзан Кадыров получил электрокар Tesla Cybertruck, на крыше которого позже был установлен пулемёт. Он сообщал о намерениях направить машину в зону боевых действий.