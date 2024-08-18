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Nacvark
Кадыров сообщил о получении электрокара Cybertruck, который передадут российским военным
Чеченский лидер выразил личную благодарность Илон Маску за такую разработку.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале сообщил о получении электрокара Cybertruck, который, якобы, был отправлен ему основателем Tesla Илоном Маском. Он поблагодарил американского бизнесмена за предоставленный автомобиль, на крыше которого уже установили крупнокалиберный пулемёт.

По словам чеченского лидера, машина очень удобная и не зря её называют «киберзверь», поскольку она манёвренная, развивает высокую скорость и преодолевает все преграды - к такому выводу он пришёл по итогам тест-драйва электрокара.

Кадыров добавил, что, с учётом всех технических характеристик, Tesla Cybertruck вскоре будет отправлен в зону боевых действий, где послужит российским военным.

В своём сообщении Рамзан Кадыров заключил, что Илон Маск является сильнейшим гением современности, а его проект Cybertruck - один из самых лучших автомобилей в мире, в который он буквально влюбился. Политик предложил американскому предпринимателю посетить Грозный, отметив, что такую поездку в министерстве иностранных дел России обязательно санкционируют. Более того, чеченский лидер считает, что разработки Маска могут поспособствовать завершению боевых действий.

Стоит отметить, что лично Маск об отправке своего электрокара в Чечню ничего не сообщал. Стоимость одного такого автомобиля в России оценивается в более чем 30 миллионов рублей.

#tesla #cybertruck #кадыров #чечня
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