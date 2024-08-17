Всё это на фоне сокращения поездок американского президента.

После того, как в штате Пенсильвания было совершено покушение на кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, начала появляться информация об отказе Секретной службы Соединённых Штатов Америки обеспечивать дополнительные меры по безопасности политика, ссылаясь на нехватку ресурсов. Однако сейчас ситуация изменилась.

Издание The New York Times пишет о том, что Секретная служба приняла решение перенаправить часть сотрудников охраны американского президента Джо Байдена для обеспечения безопасности Трампа. Помимо этого ведомство закупило бронированное стекло, чтобы обеспечивать защиту республиканца во время его выступлений на открытом воздухе.

В материале издания отмечается, что такое явление само по себе необычное. Однако к такому решению всё же удалось прийти, поскольку Байден после выхода из предвыборной гонки снизил количество поездок, а Трамп продолжил свои выступления, хотя ещё недавно испытывал серьёзную угрозу жизни.

Известно, что в октябре Дональд Трамп планирует вновь посетить город Батлер, где на него было совершено покушение, с очередным предвыборным митингом.