Речь идёт почти о 500 единицах военной техники.

На фоне наступательных операций Вооружённых сил Украины в Курской области, ряд стран Запада начали сообщать об оказываемой военной помощи Киеву. В Министерстве обороны Германии поделились информацией о том, как техника будет доставлена украинской армии до конца 2024 года.

По данным ведомства, к концу года украинские военные получат:

порядка 30 танков Leopard 1A5;

400 бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP;

4 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T (по два IRIS-T SLM и IRIS-T SLS);

10 зенитных самоходных установок Gepard;

12 самоходных гаубиц PzH 2000;

4 самоходные артиллерийские установки Zuzana;

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Помимо этого немецкие власти передадут Киеву различные типы беспилотных летательных аппаратов, штурмовые винтовки и патроны к ним, грузовые автомобили, медицинское оборудование и один мобильный полевой госпиталь.

Недавно в немецком правительстве подчеркнули, что продолжат оказывать военную помощь Киеву даже несмотря на причастность Украины к делу о подрыве газопроводов «Северный поток». В Берлине предоставили оружие украинской армии на рекордную сумму среди европейских стран, уступив лишь Соединённым Штатам Америки.