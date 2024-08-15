Её возглавил генерал-майор Эдуард Москалев

На очередном докладе перед украинским президентом Владимиром Зеленским главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский отчитался о продолжающемся наступлении в Курской области, а также сообщил о решении сформировать на территории российской области военную комендатуру.

Известно, что комендатуру возглавит бывший командующий Операцией объединённых сил (ООС) на Донбассе Эдуард Москалёв, отстранённый Зеленским с этой должности в 2023 году (фактически ООС завершилась после 24 февраля 2022 года, когда боевые действия вышли за административные пределы Донецкой и Луганской областей)

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Пока непонятно, какую именно функцию будет выполнять эта военная комендатура.

Примечательно, что несколько дней назад Владимир Зеленский сообщил о подготовке силами Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других силовых ведомств некоего плана для территорий России. Вполне вероятно, что именно тогда начались обсуждения того, чтобы попытаться сформировать в Курской области некую "администрацию" для управления российскими территориями в период конфликта.