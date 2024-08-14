Речь об израильской модификации американского самолёта F-15EX, совершившего первый полёт только в 2021 году.

В 2021 году Соединённые Штаты Америки представили истребитель F-15EX, разработанный на базе F-15E. На текущий момент таких истребителей всего семь единиц, но Израиль уже успел оформить запрос на приобретение пятидесяти единиц авиационной техники в специальном варианте IA (Israel Advanced)

В Агентстве по сотрудничеству в сфере безопасности Министерства обороны Соединённых Штатов Америки сообщили, что израильское правительство оформило заказ на приобретение комплектов F-15IA, чтобы модифицировать свои истребители F-15I. Речь идёт фактически о американском истребителе F-15EX, но в специально адаптированной для Израиля модификации IA.

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Контракт предусматривает поставку оборудования на общую стоимость почти 19 миллиардов долларов. При этом поставки начнутся только в 2029 году и оно понятно почему, ведь разработанная модификация была введена в эксплуатацию в самих штатах совсем недавно - в июле 2024 года.

Помимо этого Государственный департамент согласовал заказ на поставку транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и миномётных снарядов на 1,5 миллиардов долларов.

Всё это на фоне недавнего заявлений американского президента Джо Байдена, который предупредил, что любой шаг премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в сторону эскалации палестино-израильского конфликта приведёт к приостановлению всех пакетов военной помощи Тель-Авиву.