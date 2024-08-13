Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Daily Telegraph: Великобритания не давала Киеву разрешение на удары Storm Shadow по Курской области
Позиция Лондона осталась неизменной: поставляемое оружие только для обороны.

В июле Владимир Зеленский, заслушав речь премьер-министра Великобритании Кира Стармера во время саммита Европейского политического сообщества, сделал вывод о том, что Лондон разрешил Киеву применять британско-французские ракеты Storm Shadow для ударов по приграничным территориям России. Однако позже министерство обороны страны выступило с заявлением, где уточнило, что на момент Стармер не делал таких заявлений.

Издание The Daily Telegraph, ссылаясь на представителя канцелярии британского премьера, пишет, что Великобритания не разрешала Украине использовать Storm Shadow во время своего наступления в Курской области. По словам источника, позиция Лондона осталась неизменной: британское оружие может использоваться для защиты от атак России в контексте международного права. Несмотря на то, что международное право всё-таки рассматривает ответные удары как оборонительные, в Лондоне на самом деле лишь повторили свою позицию по поводу отказа давать Киеву разрешение на удары по российским территориям.

реклама

Ранее была новость о том, что Владимир Зеленский поручил украинскому правительству разработать список действий, необходимых для получения от Запада разрешения на удары вглубь России. Разрешение на удары американскими ракетами ATACMS в глубину российских территорий могло бы развить наступление в Курской области и снизить интенсивность обстрелов опорных пунктов украинской армии авиабомбами.

#украина #великобритания #storm shadow
+
Написать комментарий (0)
МИД Китая отреагировали на наступление ВСУ в Курской области
Отставные пилоты F-16 из стран НАТО могут получить возможность присоединиться к ВВС Украины
Зеленский поручил правительству добиться от США разрешения на удары вглубь России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Группа ГАЗ озвучила цены на новые полноприводные автомобили «Соболь NN»
2
ChatGPT внезапно, начал разговаривать голосом пользователя во время тестирования
6
Microsoft намерена без спроса включить функцию BitLocker в Windows 11 24H2 для большего числа ПК
15
Стартовал этап массового производства смартфонов Apple серии iPhone 16
+
Генеральный директор Huawei замечен в самолете с первым в мире тройным складным смартфоном
+
Вдохновленный Half-Life 2 российский шутер Vladik Brutal получил хорошие оценки
1
Google отключит один из самых популярных блокировщиков рекламы в браузере Chrome
2
Keychron запускает механическую клавиатуру K2 HE с магнитными переключателями с эффектом Холла
2
Появились подробности касательно дисплея и ёмкости аккумулятора глобальной версии Poco F7
+
Remedy подтверждает производство ремейков Max Payne 1 и 2 с огромным бюджетом
2
Глава корпорации КТРВ Обносов: "ФАБ-5000 не получит модули УМПК"
6
В иске против OceanGate заявлено, что одним из факторов катастрофы мог стать геймпад Logitech F710
4
Компания ZALA представила комплекс «Ланцет-Э»
+
МО РФ — о работе по отражению вооружённой агрессии ВСУ в Курской области по состоянию на 11 августа
+
В Москву поступили новые кроссоверы Mercedes-Benz GLE AMG 2024 ценой 20 млн руб. каждый
3
Создана новая российская ракета для эффективного противодействия F-16 и другим истребителям
+
В GTA 6, возможно, использовали ИИ для создания анимации
1
В Омске стартовало серийное производство современных российских ракет-носителей «Ангара»
5
Бюджетный iPhone SE 4 получит Face ID, USB-C, Apple Intelligence и мощный чип Bionic A18
1
Иранские беспилотники-невидимки следят за кораблями ВМС США и Испании в Персидском заливе
3

Популярные статьи

Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
+
Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
57
Как снизить температуру видеокарты на 20 градусов без разбора и смены термоинтерфейса
17
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
6
Итоги гоночного уик-энда 10-11 августа
+
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
29
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
10
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
28
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
61
7 оптимальных комбинаций кулера и процессора в 2024 году — охлаждаем CPU без переплаты
3

Сейчас обсуждают

Рома Сафин
11:11
Либо наказание будет для галочки.
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
ЮРА ОНИЩЕНКО
11:10
А как же ты жаловаться станешь, если у рабов мозг удаляют после рождения
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
ЮРА ОНИЩЕНКО
11:08
Видно совсем хреново всë у свиней, что они тут со всех своих акков стали строчить
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
Лев корл
11:07
Третий ничего был Потом уже не очень пошли следующие Наверное, третий ругают за вбоквельный сюжет, что нарушил ход первых двух
Джеймс Кэмерон начал работу над новым «Терминатором»
nukemall
11:01
Что-то ты расхрюкалась, свинка.
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
OgoGoLog
11:01
Вы на каком-то зеркале оверов сидите? Откуда вы инфу черпаете? С униана, который фейков больше публиикует, чем правды? Всё время с начала нахрюка в Курской только о "тяжелой" ситуации и сообщали, по ф...
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
baran
11:01
Я сивушное предпочитаю
Учёные выяснили, что употребление оливкового масла во время диеты может быть вредным для организма
OgoGoLog
10:57
Ты в кусре, что Украина взорвала пограничный переход, который на постоянной основе использовался для обменом пленных и тел? Этим они сами отказались обмениваться. А пленных украинцев у нас в разы боль...
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
Glutton
10:54
В тему
Фонды Bitcoin ETF в США зафиксировали чистый отток средств на уровне $90 млн
AleksK
10:52
> Такого больше нигде не было, весь мир после ВМВ поступательно развивался и только Россия нонстоп превозмогает Талоны на питание в Англии отменили только в начале 70-х. Францию из задницы вынула то...
Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем