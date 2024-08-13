Позиция Лондона осталась неизменной: поставляемое оружие только для обороны.

В июле Владимир Зеленский, заслушав речь премьер-министра Великобритании Кира Стармера во время саммита Европейского политического сообщества, сделал вывод о том, что Лондон разрешил Киеву применять британско-французские ракеты Storm Shadow для ударов по приграничным территориям России. Однако позже министерство обороны страны выступило с заявлением, где уточнило, что на момент Стармер не делал таких заявлений.

Издание The Daily Telegraph, ссылаясь на представителя канцелярии британского премьера, пишет, что Великобритания не разрешала Украине использовать Storm Shadow во время своего наступления в Курской области. По словам источника, позиция Лондона осталась неизменной: британское оружие может использоваться для защиты от атак России в контексте международного права. Несмотря на то, что международное право всё-таки рассматривает ответные удары как оборонительные, в Лондоне на самом деле лишь повторили свою позицию по поводу отказа давать Киеву разрешение на удары по российским территориям.

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Ранее была новость о том, что Владимир Зеленский поручил украинскому правительству разработать список действий, необходимых для получения от Запада разрешения на удары вглубь России. Разрешение на удары американскими ракетами ATACMS в глубину российских территорий могло бы развить наступление в Курской области и снизить интенсивность обстрелов опорных пунктов украинской армии авиабомбами.