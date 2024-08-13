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Nacvark
Зеленский поручил правительству добиться от США разрешения на удары вглубь России
Об этом стало известно на Ставке Верховного главнокомандующего.

Вчера в Киеве прошла Ставка Верховного главнокомандующего, на которой Владимир Зеленский впервые официально признал наступление Вооружённых сил Украины в Курской области, а также раздал приказы и назвал приоритетные цели на ближайшее время.

Одним из таким приказов, порученных министерству обороны и министерству иностранных дел страны, стало формирование списка дальнейших действий, необходимых, чтобы получить от Запада разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России.

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Стоит отметить, что на фоне наступления в Курской области Зеленский активизировал свои просьбы разрешить украинским военным наносить удары вглубь российских территорий. Такое решение позволит вынудить Москву передислоцировать свою авиацию с аэродромов, находящихся в радиусе поражения американских ракет, и, соответственно, даст возможность таким образом снизить присутствие российских самолётов в зоне боевых действий и интенсивность обстрелов авиационными бомбами.

Официальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Ведант Патель комментировал ситуацию, отметив, что в Вашингтоне считают Киев сам должен принимать решения о характере ведения боевых действий. Однако позиция Белого дома по увеличению дальнобойности украинского оружия осталась неизменной, хотя ряд американских официальных лиц настаивают всё-таки развязать ВСУ руки, чтобы развить успех в Курской области.

#россия #украина #сша
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