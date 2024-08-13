Традиционно этнические евреи голосуют за демократов, но в этом году ситуация может измениться.

Издание The New York Post пишет, что традиционно этнические евреи во время выборов отдают предпочтение кандидатам от Демократической партии (70% против 30% в пользу демократов), но в этом году всё может измениться в пользу Республиканской партии.

Специалист по социологическим опросам из предвыборного штаба кандидата в американские президенты от Республиканской партии Джон Маклафлин выразил мнение, что Дональд Трамп имеет сам шанс получить в этом году рекордную за всё время поддержку среди евреев. Он утверждает, что связано это с растущим антисемитизмом и враждебными настроениями среди ряда политиков-демократов, ставшие заметными для еврейских избирателей.

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Таким образом, по подсчётам Маклафлина, поддержка Трампа вырастет в колеблющихся штатах - Пенсильвания, Невада, Аризона, Мичиган и Джорджия, которые играют решающую роль в итогах президентских выборов.

The New York Post считают, что ситуация с изменением политических предпочтений среди евреев может сыграть на руку Дональду Трампу и значительно повысить его шансы на победу в президентских выборах, запланированных на ноябрь этого года.

Стоит отметить, что действующий американский президент Джо Байден хоть и гарантировал защиту Израиля от внешних угроз, но неоднократно указывал на имеющихся в израильском правительстве чиновников, не желающих заканчивать палестино-израильский конфликт. Предполагается, что это был намёк в том числе и на премьер-министр страны Биньямина Нетаньяху, который, вопреки позиции Вашингтона, провёл наземную операцию в Рафахе. В то же время Дональд Трамп, уже успевший побеседовать с израильским премьером, гарантировал ему всеобъемлющую поддержку в случае своей победы.