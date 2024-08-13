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Nacvark
Отставные пилоты F-16 из стран НАТО могут получить возможность присоединиться к ВВС Украины
Американский сенатор, посетивший Киев, пообещал поднять этот вопрос в Конгрессе.

Известно, что страны Запада запланировали поставку Военно-воздушным силам Украины американских истребителей F-16 общим количеством более 70 единиц авиационной техники. Тем не менее ускорить их доставку не получается, поскольку всё упирается в обучение украинских пилотов, которое проходит достаточно медленно, в том числе из-за языкового барьера между украинцами и инструкторами НАТО.

Вчера в Киев прибыла американская делегация во главе с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (признан в России экстремистом), который похвалил Киев за наступление в Курской области. Он также предложил украинским властям, как можно решить проблему с нехваткой ресурсов для обучения украинских пилотов на F-16.

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По мнению американского сенатора, Киев может начать искать в странах НАТО отставных пилотов, которые имели опыт управления американскими истребителями и желают принять участие в боевых действиях на украинской стороне.

Грэм считает, что Вашингтону необходимо быть полностью вовлечёнными. Он пообещал поднять этот вопрос, попросив действующего американского президента Джо Байдена перед своим уходом разрешить американцам вступать в Военно-воздушные силы Украины.

Стоит отметить, что ещё год назад ряд американских пилотов, которые провели тысячи часов в небе на F-16, сообщили о своей готовности принять участие в российско-украинском конфликте, вновь сев за штурвал американских истребителей, если такое решение будет принято, а самолёты - поставлены.

#украина #сша #нато #f-16
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