Американский сенатор, возглавивший делегацию, призвал Киев «продолжать в том же духе».

С момента появления информации о прорыве российской государственной границы в Курской области, ряд иностранных средств массовой информации написали о том, что в Соединённых Штатах Америки не в курсе происходящего. Позже американские власти заявили, что решение вторгнуться на российские территории было принято по инициативе Киева, но Вашингтон не против этого, ведь страна получила разрешение применять поставляемое оружие в приграничных зонах.

Вчера Киев посетила американская делегация во главе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (признан в России экстремистом), который похвалил Киев за наступление в Курской области, подчеркнув «гордость Вашингтона» за украинское правительство. Он также отметил, что Киев поступил очень смело, когда не предупредил Запад и не рассказал о наступлении украинской армии в Курской области, но сделал это.

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Американский сенатор назвал тактику Вооружённых сил Украины «просто блестящей и красивой», призвав Киев «продолжать в том же духе»

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов во время доклада российскому президенту Владимиру Путину сообщил, что под контролем Вооружённых сил Украины 28 населённых пунктов в регионе.