Прошлый глава политбюро Исмаил Хания был ликвидирован в Тегеране.

За последний месяц Израиль ликвидировал двух основных функционеров ХАМАС - командующего бригадами «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло организации) Мохаммеда Дейфа и главу политического бюро движения Исмаила Ханию. Стало известно, что новым преемником Хании на посту главы политического бюро стал Яхъи Синвар, до этого возглавлявший ХАМАС на территории сектора Газа.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отреагировал на назначение Синвара, подчеркнув, что теперь он новая цель израильских сил. Он считает, что это ещё один повод как можно быстрее ликвидировать нового главу ХАМАС, чтобы окончательно «стереть с лица земли» организацию. Стоит отметить, что Яхъи Синвар, ответственный за вторжение палестинских сил на израильские территории 7 октября 2023 года, является последним из известных влиятельных функционеров организации.

реклама

Примечательным является то, что Яхъи Синвар отбыл в израильских тюрьмах 22 года, успев за это время перенести в местах заключения операцию по удалению опухоли на головном мозге. В 2011 году был освобождён из заключения в рамках обмена 1027 палестинских заключённых на одного капрала Армии обороны Израиля Гилад Шалита. В 2018 году сменил Исмаила Ханию на посту главы ХАМАС в секторе Газа.