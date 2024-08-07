Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
ХАМАС избрали нового главу политбюро, в МИД Израиля назвали его новой целью
Прошлый глава политбюро Исмаил Хания был ликвидирован в Тегеране.

За последний месяц Израиль ликвидировал двух основных функционеров ХАМАС - командующего бригадами «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло организации) Мохаммеда Дейфа и главу политического бюро движения Исмаила Ханию. Стало известно, что новым преемником Хании на посту главы политического бюро стал Яхъи Синвар, до этого возглавлявший ХАМАС на территории сектора Газа.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отреагировал на назначение Синвара, подчеркнув, что теперь он новая цель израильских сил. Он считает, что это ещё один повод как можно быстрее ликвидировать нового главу ХАМАС, чтобы окончательно «стереть с лица земли» организацию. Стоит отметить, что Яхъи Синвар, ответственный за вторжение палестинских сил на израильские территории 7 октября 2023 года, является последним из известных влиятельных функционеров организации.

реклама

Примечательным является то, что Яхъи Синвар отбыл в израильских тюрьмах 22 года, успев за это время перенести в местах заключения операцию по удалению опухоли на головном мозге. В 2011 году был освобождён из заключения в рамках обмена 1027 палестинских заключённых на одного капрала Армии обороны Израиля Гилад Шалита. В 2018 году сменил Исмаила Ханию на посту главы ХАМАС в секторе Газа.

#израиль #хамас
+
Написать комментарий (0)
Reuters: Путин попросил Иран сдержанно отреагировать в адрес Израиля
Reuters рассказали о просьбе Путина к руководству Ирана сдержанно ответить Израилю
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия создала дрон «Воган-9СП», который будет охотиться на украинские БПЛА
4
«Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за неисполнения договорных обязательств западными компаниями
5
В 2027 году Россия планирует начать серийное производство спутников
1
Иранские беспилотники Shahed-238 могут перехватывать дроны MQ-9 Reaper США
+
Xiaomi выпустила маршрутизатор BE6500 Wi-Fi 7 стоимостью 70 долларов
+
Задержка возвращения космического корабля Starliner на Землю может ещё больше затянуться из-за ПО
+
Астронавты Starliner по прежнему не могут отстыковаться от МКС
4
Bloomberg: Уоррен Баффет вышел из акций Apple, Bank of America и других, перед их падением
1
Австрийский наблюдатель поделился снимками секретного китайского космического самолета
3
Продажи российской спецтехники упали: рынок насытился, агрессивный импорт из Китая тоже повлиял
1
Прототип турецкого истребителя Hurjet прибыл в Испанию для демонстрационной оценки
+
Эксперты заметили некоторые странности украинских F-16 и рассказали о ракетах и другом оружии
5
Lenovo начала продажи ThinkBook Plus Gen5 Hybrid - ноутбук и планшет в одном устройстве
+
NVIDIA сломает Windows 10 на ПК со старыми процессорами Intel и AMD при помощи нового драйвера
3
АвтоВАЗ выдает сотрудникам кредиты на Lada под 0,01% годовых, в то время как банки предлагают 30%
4
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
14
Исследование показало, что бозон Хиггса может угрожать стабильности нашей Вселенной
+
Securelist: 5 приложений в магазине Google Play загружают на смартфон вредоносное шпионское ПО
+
В России построят роскошный электрический круизный лайнер для путешествий по Байкалу
4
Ситуация с подготовкой к выпуску NVIDIA GB200 не так печальна, как может казаться
+

Популярные статьи

"Искандер-1000" и "Искандер-К" - зачем России ещё два ОТРК и в чём их особенности
2
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
157
Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью
1
"Mullet MadJack" - краткий обзор игры
1
Играем за копейки — три выгодные ультрабюджетные сборки ПК в августе 2024 года
24
Субъективный топ фильмов о глобальных катастрофах
1
«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
1
Почему Windows 11 – не подходит геймерам, а старая Windows 10 лучше справляется с играми
13
GeForce GTX 1660 SUPER vs GeForce RTX 4060 – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке
6
Клонирование жесткого диска в Windows 11 - пошаговое руководство
3

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
10:12
Ну, а что? Берлин в апреле 1945го года то же защищали подростки из гитлерюгенд. Лиха беда начало?
Украинский депутат рассказал, что страны Запада рекомендуют Киеву сделать мобилизацию с 18 лет
Konstantin Skorik
09:56
Старая жена не будет поддерживать новые функции, так что перейдите на новую или в один день старая перестанет заводиться...
Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
Алиен Предаторов
09:54
Прикольно так. Выкручивают яйца пользователям за их же деньги (те у кого л цензионный продукт). А пользователям пох. Так и будут хавать г@вн@ ложками.
Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
Konstantin Skorik
09:54
В АНБ создали целый отдел чтобы разгребать твою папку с порнухой.
Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
Radmir Battalov
09:49
Дуб орех или мочало, начинаем гадать сначала )) Столько уже слухов за эти два десятилетия по поводу третей хальфы было )))
Появились новые данные, указывающие на разработку Half-Life 3
Konstantin Skorik
09:49
Порадуемся за буржуев.
AMD дарит две игры при покупке процессоров и видеокарт компании
Nvidia&Intel Hater
09:44
Все же надеюсь дождусь .когда вас гнид или прибьют или на кичу отьедете лет на 12-20
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Nvidia&Intel Hater
09:43
Ты дурак ?? Херсон временно окуппирован ВСУ
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
aoxoa1
09:35
У меня 1660S и она прекрасно тянет варкрафт рефоргед, старкрафт последний, субнотику и гта5 в 2к разрешении. Не знаю какие у кого там страдания из-за низких фпс. Мне достаточно. Брал как раз за 17 в д...
GeForce GTX 1660 SUPER vs GeForce RTX 4060 – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке
AleksK
09:32
Зачем на производстве человекоподобные роботы?
Apple готовит модели M4, M4 Pro и M4 Max для новой линейки MacBook Pro в этом году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем