Она не только не помогла привлечь новых рекрутов, но и оттолкнула потенциальных новобранцев.

Американский портал Military пишет о провальной рекламной сделке Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, которые привлекли киноактёра и совладельца United Football League (Объединённая футбольная лига) Дуэйна Джонсона к своей рекламной кампании по привлечению на военную службу новобранцев среди молодёжи.

В материале отмечается, что Пентагон планировал воспользоваться популярностью «Скалы» и заполучить доступ к его широкой аудитории, которая составляет 396 миллионов подписчиков, об этом сообщает бывший секретарь по медиакоммуникациям в составе ведомства. Однако на самом деле американское оборонное ведомство до конца не понимало, что Джонсон владеет лишь половиной прав на Объединённую футбольную лигу и не появляется на её матчах.

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Впрочем, получив обещанные в рамках кампании 11 миллионов долларов, Дуэйн Джонсон не справился даже со своей личной частью рекламных обязательств. В Пентагоне рассчитывали, что он станет амбассадором американской армии и будет регулярно публиковать посты, призывающие подписать контракт на военную службу. Однако киноактёр выпустил всего лишь два из пяти оговорённых постов, каждый из которых оценили в один миллион долларов. Примечательно, что практически каждый пост Джонсона в его социальных сетях является рекламным.

По данным Military, такая рекламная кампания стала провальной и не просто не помогла привлечь рекрутов, но и оттолкнула желание проходить военную службу у 38 потенциальных новобранцев. По этой причине военные хотят получить обратно свои деньги.