Доноры пожертвовали ей 310 миллионов долларов.

Смена наиболее вероятного кандидата в американские президенты от Демократической партии, которого поддерживает все политические элиты партии, стала достаточно неожиданной несмотря на долгое обсуждение этой темы. Вице-президент Камала Харрис, претендующая на пост американского президента, оказалась в сложной ситуации, когда ей на подготовку к президентским выборам отвели всего три месяца.

Однако, как пишет издание Politico, это не помешало ей собрать на свою предвыборную кампанию вдвое больше средств, чем собрал кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп за всю предвыборную гонку. Таким образом кандидат от демократов имеет порядка 377 миллионов долларов (310 миллионов долларов получены в июле), когда штаб республиканца имеет в своём распоряжение порядка 327 миллионов долларов, 138 миллионов долларов из которых собраны в июле после неудачного покушения.

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По данным издания, основная часть пожертвований в пользу Камалы Харрис пришлась на доноров, сделавших взнос впервые. Средний донат на предвыборную кампанию оценивается в 200 долларов.

Стоит напомнить, что в июле избирательный штаб Дональда Трампа подал в суд на Харрис, поскольку часть средств (96 миллионов долларов) на её кампанию были взяты из фондов предвыборных фондов Джо Байдена, а это нарушает американское законодательство.