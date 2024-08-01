Аналогичные решения приняли ранее в Европейском союзе.

Принятый в Грузии закон об иностранных агентах вызвал на Западе обеспокоенность, поскольку его считают в Европе и Соединённых Штатах Америки антидемократическим. На фоне этого встал вопрос, сохранит ли Тбилиси свой курс на вступление в Европейский союз и НАТО, учитывая принятое грузинскими властями решение.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон принял решение приостановить оказание помощи Грузии из-за антидемократических действий грузинского правительства. Речь идёт о прекращении финансирования на сумму 95 миллионов долларов.

реклама

По словам американского политика, антидемократические заявления и действия Тбилиси полностью несовместимы со стандартами для стран, претендующих на членство в Европейском союзе и НАТО. Он рассчитывает, что грузинские власти пересмотрят принятый закон, чтобы он соответствовал демократическим и евроатлантическим устремлениям страны.

Стоит напомнить, что ранее аналогичное решение приняли в Европейском союзе, лишив Грузию военной помощи и приостановив со страной переговоры по членству. При этом премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе сообщал о готовности перезагрузить испорченные дипломатические отношения с Соединёнными Штатами Америки, если Вашингтон пойдёт к Тбилиси навстречу.