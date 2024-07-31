На прошедшем Аспенском форуме безопасности председатель Объединённого комитета начальников штабов Армии Соединённых Штатов Америки генерал Чарльз Браун заявил, что подчинённые ему вооружённые силы являются «самой смертоносной, самой большой и самой уважаемой боевой силой в мире», но в Конгрессе с этим утверждением не согласны.
Двухпартийная комиссия, образованная для изучения стратегии национальной обороны действующего американского правительства при президентстве Джо Байдена, опубликовала свой доклад, в котором пришла к выводу, что Соединённые Штаты Америки не готовы к большой войне. Ещё пять лет назад аналогичная комиссия пришла к выводу, что Вашингтону будет тяжело выиграть войну против России или Китая, но сейчас выводы более категоричные. Об этом всём пишет издание The Economist.
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В докладе отмечается, что Китай опережает Соединённые Штаты Америки по способностям своих военных сил, оборонному производству. Отмечается, что Пекин работает над достижением своей вероятной цели по вторжению в Тайвань уже к 2027 году. В космическом и кибернетическом пространстве китайские силы либо равны, либо практически равны американским.
Насчёт России в докладе гораздо меньше беспокойств, хотя определённые угрозы всё же описываются. В частности парламентарии обеспокоены сообщением Пентагона о планах Москвы разместить ядерное оружие на орбите, что российские власти ранее уже опровергали. В качестве мер сдерживания «российской угрозы» указывается лишь необходимость наращивания военного контингента в Европе.
При этом всё подчёркивается, что в Белом доме не осознают весь масштаб глобальных войн, когда только одни кибератаки могут вывести всю критически важную инфраструктуру из строя, лишив американцев электроэнергии, водоснабжения и транспорта. Комиссия считает необходимым предпринять меры по наращиванию базы резервистов (в стране отменён призыв с 1973 года), значительно увеличить военные расходы и пересмотреть систему закупок Пентагона. Стоит также отметить, что для Демократической партии вопрос увеличения военных расходов сейчас является неприоритетным, а в Республиканской партии не понимают, зачем наращивать военное присутствие в Европе, когда есть Азия и угроза от Китая.