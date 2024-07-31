Ответственная за доклад комиссия пришла к выводу, что американская армия уступает китайской и не осознаёт весь масштаб войны.

На прошедшем Аспенском форуме безопасности председатель Объединённого комитета начальников штабов Армии Соединённых Штатов Америки генерал Чарльз Браун заявил, что подчинённые ему вооружённые силы являются «самой смертоносной, самой большой и самой уважаемой боевой силой в мире», но в Конгрессе с этим утверждением не согласны.

Двухпартийная комиссия, образованная для изучения стратегии национальной обороны действующего американского правительства при президентстве Джо Байдена, опубликовала свой доклад, в котором пришла к выводу, что Соединённые Штаты Америки не готовы к большой войне. Ещё пять лет назад аналогичная комиссия пришла к выводу, что Вашингтону будет тяжело выиграть войну против России или Китая, но сейчас выводы более категоричные. Об этом всём пишет издание The Economist.

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В докладе отмечается, что Китай опережает Соединённые Штаты Америки по способностям своих военных сил, оборонному производству. Отмечается, что Пекин работает над достижением своей вероятной цели по вторжению в Тайвань уже к 2027 году. В космическом и кибернетическом пространстве китайские силы либо равны, либо практически равны американским.

Насчёт России в докладе гораздо меньше беспокойств, хотя определённые угрозы всё же описываются. В частности парламентарии обеспокоены сообщением Пентагона о планах Москвы разместить ядерное оружие на орбите, что российские власти ранее уже опровергали. В качестве мер сдерживания «российской угрозы» указывается лишь необходимость наращивания военного контингента в Европе.

При этом всё подчёркивается, что в Белом доме не осознают весь масштаб глобальных войн, когда только одни кибератаки могут вывести всю критически важную инфраструктуру из строя, лишив американцев электроэнергии, водоснабжения и транспорта. Комиссия считает необходимым предпринять меры по наращиванию базы резервистов (в стране отменён призыв с 1973 года), значительно увеличить военные расходы и пересмотреть систему закупок Пентагона. Стоит также отметить, что для Демократической партии вопрос увеличения военных расходов сейчас является неприоритетным, а в Республиканской партии не понимают, зачем наращивать военное присутствие в Европе, когда есть Азия и угроза от Китая.