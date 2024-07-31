Американские власти считают результаты голосования необъективными, поскольку официальные итоги сильно рознятся с данными экзитполов.

Издание Bloomberg, ссылаясь на источник в лице высокопоставленного американского чиновника, пишет, что Соединённые Штаты Америки не исключают введение новых санкций против Венесуэлы из-за результатов народного голосования, в ходе которого победу одержал Николас Мадуро. Вашингтон считает результаты необъективными, поскольку официальные итоги сильно разнятся от данных экзитполов.

Американская компания Edison Research провела свой экзитпол, который показал, что кандидат от демократической оппозиции Эдмундо Гонсалес одержал победу на выборах. При этом местные компании, например Hinterlaces, в своих результатах указывали на существенное преимущество Мадуро перед Гонсалесом - 54,6% против 42,8%.

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Сейчас прозападные страны настаивают на подробной статистике голосования. По словам источника Bloomberg, в противном случае ряд стран Запада, не будут признавать итоги венесуэльских выборов, а Соединённые Штаты Америки разработают новые пакеты санкций против Венесуэлы.

На фоне результатов по итогам президентских выборов в Венесуэле, ряд стран Латинской Америки отказались признавать Николаса Мадуро венесуэльским президентом. Каракас решил вопрос этот вопрос просто: отозвал дипломатов из стран, не признающих президентство Мадуро.