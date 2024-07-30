В стране прошли выборы, на которых, по данным экзитполов, лидировала оппозиция, но в один момент правящие силы взяли верх.

Вчера были объявлены предварительные результаты президентских выборов в Венесуэле, на которых победил Николас Мадуро, являющийся президентом страны ещё с 2013 года. При этом среди его оппонентов был лидер Демократической унитарной платформы Эдмундо Гонсалес Уррутиа, представляющий объединёнными силы оппозиции, которого экзитполы называли наиболее вероятным победителем на президентских выборах.

Как итог, оппозиция не признала результаты выборов, а за её примером последовали ряд стран Южной Америки - Аргентина, Уругвай, Парагвай, Эквадор, Перу, Чили, Панама и Коста-Рика. На Западе также засомневались в беспристрастности венесуэльского голосования, в частности министерство иностранных дел Германии призвало обнародовать результаты по каждому избирательному участку.

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На фоне этого действующий министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что Каракас принял решение отозвать своих дипломатов со всех стран, не признавших Николаса Мадуро венесуэльским президентом, а это, на минуточку, половина стран континента.

Результаты венесуэльских выборов вызвали протесты, сопровождающиеся массовыми беспорядками. Стоит напомнить, что переизбрание Мадуро на второй срок в 2018 году также сопровождалось различными инцидентами.