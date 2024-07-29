Однако для этого западные страны должны «пересмотреть своё поведение».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время церемонии утверждения президентом республики Масуда Пезешкиана заявил, что Тегеран готов к смягчению дипломатических отношений с Западом даже несмотря на то, как относились западные страны в последнее время к иранскому государству.

По словам иранского лидера, к нормализации отношений страна готова в том случае, если Запад «пересмотрит своё поведение» в отношении Тегерана. Новоназначенный президент Пезешкиан также подтвердил приверженность к эффективной дипломатии.

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Впрочем, Али Хаменеи подчеркнул, что приоритетом для внешней политики Ирана все равно остаётся развитие отношений именно с соседними государствами, то есть странами Африки и Азии, поддерживающими Тегеран во время оказываемого на него Западом давления. Почему в этом списке нет европейских стран иранский лидер объяснил тем, как они в последние несколько лет обращались к Ирану, в особенности в вопросах санкционной политики, торговли нефтью и обвинениях касаемо нарушения прав человека.

Ранее издание The Hill писало, что американский президент Джо Байден всё ещё имеет возможность вернуться к «ядерной сделке» с Ираном, которую отменил бывший американский президент Дональд Трамп, чем спровоцировал резкое развитие иранского «мирного атома» и риск его милитаризации, если страна сочтёт это необходимым для своей безопасности.