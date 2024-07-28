Это обусловлено швейцарским законодательством.

Известно, что после 24 февраля 2022 года в мире были заморожены российские активы на общую сумму порядка 280 миллиардов долларов. Существенная из них часть находится в Бельгии, а небольшая доля (около 8 миллиардов долларов) - в Швейцарии.

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) сообщил, что страна не будет конфисковывать доходы от российских активов по примеру других европейских стран. Отмечается, что, в соответствии с швейцарским законодательством, Бёрн попросту не имеет права получать доходы от активов, связанных с Центральным банком России.

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При этом остальные страны Европейского союза, в частности Бельгия, чей депозитарий Euroclear хранит основную часть российских активов, продолжат использовать их для выделения последующих траншей.

Ране была новость о том, что Европейский союз выделил первый транш по конфискации доходов от российских активов на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. Основная часть средств ушла в Европейский фонд мира для компенсации странам-участникам расходов, связанных с поставками вооружений Киеву. Известно, что в ходе конфискаций доходов 90% средств будут уходить на военные цели и только 10% - на восстановление Украины.