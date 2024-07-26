Официально политики обсуждали российско-украинский конфликт, но конкретики до этих пор не было.

Недавно Владимир Зеленский и кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили российско-украинский конфликт. Обе стороны назвали диалог хорошим, но конкретики озвучено до этих пор не было.

Трамп рассказал, о чём говорил с Зеленским, с которым у него уже запланирована личная встреча. Американский политик в разговоре сравнил Россию с «военной машиной», подчеркнув, что это не первые её боевые действия и за их (россиян - ред.) спиной победа на Гитлером и Наполеоном. По этой причине он призвал Киев к установлению мира.

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Дональд Трамп акцентировал внимание на том, что военные потери есть с обеих сторон, но у Москвы есть миллионы мин и тысячи танков, которые даже не позволили начаться весеннему контрнаступлению. Он считает, что всё происходящее - беспорядок, которого не должно было случиться. Виновным в этом всём политик видит действующего американского президента Джо Байдена.

Кандидат от Республиканской партии утверждает, что если бы президентом был он, то российский президент Владимир Путин не решился на действия в отношении Украины. Он отметил, что вывод американских войск с Афганистана был жестом слабости, который увидели в Москве и Пекине.