Британский политик подчеркнул, что если бы Дональд Трамп был президентом, то боевых действий не случилось.



Недавно бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого обвиняют в срыве попытки мирного урегулирования российско-украинского конфликта в Стамбуле (2022 год), встретился с кандидатом в американские президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. Обе стороны оказались довольны диалогом, а британский политик выразил уверенность, что Трамп сможет завершить боевые действия.

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В этот раз Джонсон опубликовал в своей колонке Daily Mail статью, где признал, что Дональд Трамп может завершить боевые действия на правильных для Украины условиях. Он подчеркнул, что не может быть ответственным за решения американского политика в случае победы на президентских выборах, но тот имеет все шансы сделать всё правильно. Примечательно, что британский политик признал отсутствие российско-украинского конфликта, если бы американским президентом был Дональд Трамп.

По мнению экс-премьера Великобритании, сложившуюся ситуацию Соединённые Штаты Америки могут обыграть так, чтобы Россия вернулась на границы 2022 года, фактически вернувшись в довоенное время, чтобы российский президент Владимир Путин при этом имел возможность отчитаться об успешности проделанных российской армией действий в зоне боевых действий. Однако для этого необходимо снять для Киева все ограничения и многократно усилить поставки оружия - тогда украинская армия сможет добиться определённых успехов на поле боя.

Благодаря этому плану Борис Джонсон видит возможность сохранить независимость Украины с последующим вступлением в Европейский союз и НАТО и добиться определённого удовлетворения территориальных претензий Киева. Стоит отметить, что про судьбу Крыма и Донбасса политик не упомянул, видимо понимая отсутствие перспектив в цели Киева вернуть государственные границы на момент 1991 года.