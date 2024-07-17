Политики обсудили украинский вопрос.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого считают виновным в срыве Стамбульской конференции (попытка мирного урегулирования российско-украинского конфликта в 2022 году) встретился с кандидатом в американские президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, чтобы обсудить Украину.

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Британский политик сразу подчеркнул, что его американский коллега в хорошей форме после попытки покушения. По итогам их переговоров Борис Джонсон заверил, что Трамп, в случае его возвращения в Белый дом, будет сильным и решительным в вопросе оказания поддержки Украине и защиты демократии.

Дональд Трамп на своей странице социальной сети Truth Social также прокомментировал встречу с экс-премьером Великобритании, назвав её хорошей, а самого Джонсона «классным парнем».

Стоит напомнить, что недавно Дональд Трамп выдвинул своего кандидата на пост Вице-президента Соединённых Штатов Америки, которым оказался Джеймс Дэвид Вэнс. До этого политик не очень высказывался о кандидате от республиканцев, но позже они всё-таки поладили. Нюанс в том, что Вэнс выступает против продолжения военной помощи Украине, считая необходимым Киеву уступить некоторые территории России, чтобы завершить боевые действия. При этом кандидату в вице-президенты запрещён въезд на территорию России, видимо, из-за его высказываний в прошлом.