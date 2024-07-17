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Nacvark
WSJ: Илон Маск будет ежемесячно жертвовать $45 млн. комитету, созданному для поддержки Трампа
Официально миллиардер не подтверждает финансирование чьих-либо предвыборных кампаний.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск планирует ежемесячно выделять по 45 миллионов долларов комитету America PAC, созданному в поддержку предвыборной кампании кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Данная организация направлена на работу с избирателями в колеблющихся штатах, где пока не сформировалась демократическое или республиканское избирательное большинство. При создании комитета учитывалось то, что демократы обычно проводят самую активную работу в штатах, где избиратели пока не определились, за кого отдать свой голос.

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По данным The New York Times, крупными спонсорами America PAC стали технологические магнаты из круга общения Илон Маска. Речь о Джо Лонсдейле (соучредитель Palantir Technologies), пожертвовавшем 1 миллион долларов, братьях Уинклвоссов (основали криптовалютную биржу Gemini), семьи Крафт (муж - генеральный директор Alliance Resource Partners, жена - бывший американский посол в Торонто во время президентства Дональда Трампа). Также среди доноров America PAC выступил член совета директоров SpaceX Антонио Грасиас и один из менеджеров PayPal Кена Хоури.

Представитель предвыборного штаба действующего американского президента Джеймс Сингер связал инвестиции миллиардеров в предвыборную кампанию республиканцев с тем, что Трамп снизит налоги для себя и других бизнесменов, при этом повысив их для среднего класса.

Стоит отметить, что Илон Маск не сообщал о своих намерениях финансировать предвыборную кампанию каких-либо политиков, хотя уже писал на своей странице социальной сети X (бывший Twitter) пост с поддержкой Дональда Трампа.

#сша #илон маск #трамп
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