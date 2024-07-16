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Nacvark
Зеленский предупредил, что если Польша не будет сбивать цели над Украиной, Европа останется без газа
На Западе, где теоретически Варшава могла сбивать российские ракеты, находятся газовые хранилища.

Подписанное между Польшей и Украиной соглашение в сфере безопасности предусматривало разработку механизма сбивания российских военных целей в украинском воздушном пространстве, приближающихся к польской границе. Тем не менее Варшава не намерена принимать такое решение единолично, а в НАТО чётко дали понять, что их политика прямого невмешательства в российско-украинский конфликт является неизменной.

Владимир Зеленский предупредил, чем такое решение чревато для Европы. По его словам, российские ракеты могут быть направлены в расположенные в Западной Украине газохранилища, откуда газ попадает на европейские территории. Польша могла бы защищать по крайней мере газовую инфраструктуру.

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Зеленский также отметил, что некоторые страны Европейского союза скептически относятся к Украине (скорее всего, речь о Венгрии - ред.), но они получают газ именно из этих газохранилищ.

Владимир Зеленский объяснил, что ближайшие европейские соседи Украины могут остаться без газа в отопительный сезон как раз таки в случае поражения газохранилищ российскими ракетами, акцентируя внимание на необходимости их защиты, в том числе силами союзников.

В Белом доме уже озвучивали свою позицию по данному вопросу, настаивая на том, что Украина должна сама быть ответственной за защиту своего воздушного пространства. Запад поможет лишь поставками средств противовоздушной обороны.

#россия #украина #польша
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