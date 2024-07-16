На Западе, где теоретически Варшава могла сбивать российские ракеты, находятся газовые хранилища.

Подписанное между Польшей и Украиной соглашение в сфере безопасности предусматривало разработку механизма сбивания российских военных целей в украинском воздушном пространстве, приближающихся к польской границе. Тем не менее Варшава не намерена принимать такое решение единолично, а в НАТО чётко дали понять, что их политика прямого невмешательства в российско-украинский конфликт является неизменной.

Владимир Зеленский предупредил, чем такое решение чревато для Европы. По его словам, российские ракеты могут быть направлены в расположенные в Западной Украине газохранилища, откуда газ попадает на европейские территории. Польша могла бы защищать по крайней мере газовую инфраструктуру.

реклама

Зеленский также отметил, что некоторые страны Европейского союза скептически относятся к Украине (скорее всего, речь о Венгрии - ред.), но они получают газ именно из этих газохранилищ.

Владимир Зеленский объяснил, что ближайшие европейские соседи Украины могут остаться без газа в отопительный сезон как раз таки в случае поражения газохранилищ российскими ракетами, акцентируя внимание на необходимости их защиты, в том числе силами союзников.

В Белом доме уже озвучивали свою позицию по данному вопросу, настаивая на том, что Украина должна сама быть ответственной за защиту своего воздушного пространства. Запад поможет лишь поставками средств противовоздушной обороны.