Он подчеркнул, что позиция альянса в этом вопросе не изменилась, а Варшава единолично не примет решение сбивать российские военные цели в небе.

В рамках подписанного между Украиной и Польшей соглашения в сфере безопасности стороны договорились предусмотреть механизм, который позволит польской армии сбивать российские военные цели в украинском воздушном пространстве, если они будут направляться в сторону польских территорий. Однако позже польские власти объяснили, что не примут такое решение самостоятельно, сославшись на необходимость утверждения идеи в НАТО.

Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал ситуацию, заявив, что Варшава не будет помогать Киеву в сбитию российских ракет и беспилотных летательных аппаратов. По его словам, позиция военного блока в этом вопросе не изменилась: НАТО не будет вмешиваться, чтобы не стать частью российско-украинского конфликта.

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В то же время Столтенберг подчеркнул, что североатлантический альянс нарастил поддержку Украины, в том числе за счёт предоставления различных систем противовоздушной обороны, готовящейся поставки американских истребителей F-16 и пополнении запасов Вооружённых сил Украины необходимыми противоракетами для имеющихся систем.

Очевидно, что предоставленные Варшавой формальные гарантии не обязывают страну к принятию соответствующего решения по содействии украинской противовоздушной обороны. Особенно если учесть тот факт, что в случае чего польская сторона может попросту расторгнуть документ.