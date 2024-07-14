Однако аналитики допускают, что F-16 могут улучшить ситуацию с противовоздушной обороной

Издание Bild пишет, что недавно обещанные североатлантическим альянсом Украине поставки трёх батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot и новых систем противовоздушной обороны SAMP-T, не смогут полностью защитить небо над Украиной. Особенно это касается это областей, граничащих с линией боевого соприкосновения - Николаевская, Запорожская, Харьковская, Донецкая, Черниговская и Сумская.

OSINT-аналитик издания Юлиан Рёпке предполагает, что новые комплексы будут отправлены на защиту Кривого Рога, Днепропетровской и Винницкой областей, а также будущей авиабазы, где будут дислоцироваться американские истребители F-16. Тем не менее размещать новые системы вблизи зоны боевых действий Киев не осмелиться из-за риска их поражения российскими военными, особенно имея печальный опыт уничтожения пусковых установок.

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Решить эту проблему крайне сложно, учитывая, что в вышеперечисленных регионах действуют разведывательные беспилотные летательные аппараты, которые фиксируют западные системы, а после дают наводку на их уничтожение.

По мнению аналитика, выходом из ситуации является либо прибытие американских истребителей F-16, либо разрешение от Соединённых Штатов Америки на удары вглубь России. Однако этим летом украинская армия получит всего шесть самолётов, а удары в глубину российских территорий Вашингтон пока не готов санкционировать.