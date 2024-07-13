Он обсудил это с американским политиком в его резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о некой «миротворческой миссии», в ходе которой посетил Киев и Москву, проведя встречу с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Однако после он признал, что диалог ни к чему не привёл, поскольку обе стороны выступают против прекращения огня в зоне боевых действий для ускорения пути к переговорам, а боевые действия ужесточатся в ближайшие два - три месяца.

Глава венгерского правительства подтвердил, что после саммита североатлантического альянса ему довелось встретился с кандидатом в американские президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он подчеркнул, что итоги встречи принесли хорошую новость по Украине.

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По словам Орбана, американский политик готов решить эту проблему в случае его избрания американским президентом на президентских выборах в ноябре этого года. Венгерский премьер также добавил, что для него было честью встретиться с республиканцем.

Примечательно, что во время саммита НАТО в Вашингтоне, который прошёл с 9 по 11 июля, Виктор Орбан избегал встречи с действующим американским президентом Джо Байденом.