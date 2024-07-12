В Москве пообещали ответить на такой шаг со стороны Вашингтона.

Недавно была новость о том, что Соединённые Штаты Америки разместят на территории Германии оружие дальнего радиуса действия, в частности экспериментальные гиперзвуковые ракеты и крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk, способные быть носителем ядерного оружия. Вашингтон объяснил свои действия намерениями внести собственный вклад безопасность Европы.

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на данное решение, поприветствовав его. Он утверждает, что принятое Министерством обороны Соединённых Штатов Америки решение является хорошим и вписывается на фоне уже проводимой немецким правительством политики в сфере безопасности. Политик убеждён в том, что американское дальнобойное оружие на немецкой земле поможет в сдерживании России.

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Немецкий канцлер также подчеркнул, что решение не является чем-то новым и готовилось уже давно. Те, кто работают в сфере безопасности, были в курсе данных планов.

В Москве ряд официальных лиц уже отреагировали на принятое в Вашингтоне решение, назвав его деструктивным, но ожидаемым. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко пообещала ответные меры от России, которые будут одновременно жёсткими и адекватными. Она отметила, что немцам нельзя давать такое оружие, хотя о прямой передачи речи не шло.