Об этом настойчиво просит Киев, чтобы вынудить Москву передислоцировать свою авиацию подальше от зоны боевых действий.





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После того, как Россия продвинулась в Харьковской области, украинские власти запросили у Соединённых Штатов Америки разрешение на нанесение ударов по российским территориям американским оружием. Вашингтон согласился с необходимостью этой меры, если действительно с приграничных территорий поступает угроза возможного нападения. Тем не менее Киев хочет получить разрешение и на удары вглубь России, чтобы таким образом вынудить Москву передислоцировать самолёты-носители авиационных бомб, которые сейчас сбрасывают бомбы в безопасном для себя расстоянии от украинской противовоздушной обороны.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности при Белом доме Джон Кирби прокомментировал ситуацию, сообщив, что Вашингтон не планирует никаких изменений в своей политике по нанесению ударов ударов по территориям России американским оружием. Он подчеркнул, что несколько недель назад американский президент Джо Байден разрешил использование поставляемого оружия для ударов вдоль границы, но не более.

В Киеве недовольны тем, что принятое Байденом решение является лишь частичным и удары американским оружием вглубь российских территорий, в частности по аэродромам, все равно остаются невозможными. В Государственном департаменте уже объяснили, что они могут увеличить зону применения американского оружия только в том случае, если Россия попытается расширить зону боевых действий.

Ранее Джон Кирби заявил, что в Белом доме осознают все возможные последствия принятого решения, позволяющего Вооружённым силам Украины наносить удары американским оружием по российским территориям.