Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков объяснил это деструктивной политикой Вашингтона в отношении Москвы.





реклама

В 2023 году российский президент Владимир Путин принял решение о приостановлении участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), допустив возвращение к диалогу в будущем, если учитываться будут не только американские и российские арсеналы, но и других ядерных стран-участников НАТО - Франции и Великобритании.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что Москва не планирует возобновлять переговоры с Соединёнными Штатами Америки по данному вопросу, даже в формате «пробного диалога».

Российский чиновник объяснил это тем, что Соединённые Штаты Америки официально поставили для себя задачу нанести стратегическое поражение России и ежедневно ищут способы по реализации своей цели. Он считает невозможным закрывать глаза на эту ситуацию, при этом обсуждая тематику ограничения ключевого звена безопасности России, так ещё и с допуском стратегических противников к информации о своих арсеналах.

Сергей Рябков настаивает на том, что Москва дала соответствующий сигнал Вашингтону о необходимости пересмотра своей политики, чтобы переговоры по ограничению стратегических наступательных вооружений действительно начались. Пока это не произошло - речи о стратегической стабильности идти не может.