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Nacvark
В порту Бендер-Аббас опрокинулся эсминец IRIS Sahand ВМС Ирана
На эсминце проводились ремонтные работы.


В конце 2018 года в Персидском заливе спустили в воду новейший эсминец Военно-морских сил Ирана IRIS Sahand («Саханд»), который стал первым иранским военным кораблём, построенным в стране без помощи иностранных государств и спроектированным исключительно местными специалистами. Всего строительство эсминца длилось шесть лет, но проявить он себя так и не успел.

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Стало известно, что в порту Бендер-Аббас, находясь на ремонтных работах, IRIS Sahand начал уходить под воду. Предполагается, что произошло это из-за неисправности балластной системы, в результате чего в цистерны корабля затекла вода и он накренился. Примечательно, что произошло это после ремонта гребного вала.

По предварительным данным, инцидент привёл к гибели двоих человек. Есть также пострадавшие, которые были доставлены в больницу.

Обслуживающие корабли сотрудники провели операцию, благодаря которой IRIS Sahand удалось вернуть на поверхность. Связано это с техническими особенностями эсминца и относительно небольшой глубиной на месте чрезвычайного происшествия.

#иран
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