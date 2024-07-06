В частности страны продолжат работать над «беспрецедентным 100-летним соглашением».





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По итогам парламентских выборов в Великобритании Лейбористская партия одержала победу, получив 412 мандатов из 650 доступных. Как итог, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об отставке, а вместо него был назначен глава лейбористов Кир Стармер, пообещавший ставить государство приоритетом номер один во время своей каденции.

Владимир Зеленский сообщил о проведённом телефонном разговоре с новоизбранным премьером Великобритании Киром Стармером. По его словам, он поздравил политика в победе на выборах и пожелал ему успешно реализовать все ожидания британского народа.

Что касается поддержки Украины, то тут британский премьер пообещал продолжить её. Зеленский подчеркнул, что страны продолжат подготовку так называемого «беспрецедентного 100-летнего соглашения» между Украиной и Великобританией. Темой обсуждения также была координация позиции государств перед скорым саммитом НАТО в Вашингтоне.

После своего назначения Кир Стармер анонсировал скорые изменения, которые настанут после 14-летнего правления Консервативной партии. Тем не менее позиция Лондона касаемо военной помощи Украине вряд ли изменится, поскольку что консерваторы, что лейбористы поддерживают Киев в той или иной мере.