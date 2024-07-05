Предполагается, что венгерский премьер вскоре посетит Москву.





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Несколько дней назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, являющийся формальным председателем Европейского союза в течение следующих шести месяцев, посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, обсудив с ним российско-украинский конфликт и возможность его мирного урегулирования. По неподтверждённой информации, вскоре венгерский премьер может отправиться с визитом в Москву.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал пост, в котором предупредил Будапешт, что председательствующая в Европейском союзе Венгрия не имеет мандата на взаимодействие с Россией от лица европейского сообщества.

Помимо этого чиновник подчеркнул, что никакие обсуждения по теме российско-украинского конфликта не могут происходить без участия Киева.

Официальных подтверждений того, что Виктор Орбан посетит Москву пока что нет, а венгерские власти отказываются давать свой комментарий. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что 5 июля Владимир Путин будет работать в Кремле, но детали его рабочего графика, в том числе запланированных встреч, не раскрыл.