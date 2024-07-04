Сербский президент посетил американское посольство накануне Дня независимости США.





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Президент Сербии Александр Вучич в канун Дня независимости Соединённых Штатов Америки посетил американское посольство в Белграде, назвав этот праздник одним из самых важных моментов в истории страны, ведь он ознаменовал её независимость, становление принципов равенства и демократии среди американского общества.

Помимо этого сербский президент заявил, что Сербия и Соединённые Штаты Америки в решающие исторические моменты разделяли многолетнее партнёрство и сотрудничество. Он выразил надежду, что Вашингтон и Белград и дальше будут продолжать развивать свои партнёрские отношения с учётом взаимного понимания и уважения.

Примечательно, что Вучич неоднократно говорил об испытываемом сербскими властями давлении со стороны Запада, в частности когда вопрос шёл о позиции страны по российско-украинскому конфликту.

Ранее Александр Вучич прокомментировал информацию о том, что сербские боеприпасы на общую сумму 800 миллионов долларов могли попасть в руки Вооружённых сил Украины. Он отметил, что сербские компании действительно продавали оружие западным странам, а то, как они ими решили распорядиться, уже не его дело.