Сейчас на белорусской границе, с западной стороны находятся войска НАТО, а с южной - ВСУ.



Недавно Начальник Генерального штаба Белоруссии генерал-майор Андрей Муравейко заявил о размещённых в западной части белорусской границы десяти тактических батальонных групп НАТО общей численностью 20 тысяч личного состава. Помимо этого с южной стороны (Житомирская область) Вооружённые силы Украины подтянули свою группировку войск, а также разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией со скоплением войск на границе с Белоруссией. По его словам, между Москвой и Минском установлены союзные и партнёрские отношения, поэтому сложившаяся ситуация действительно создаёт поводы для беспокойства обеим странам.

Песков также подчеркнул, что данный вопрос вполне может быть обсуждён российским президентом Владимиром Путиным с его белорусским коллегой Александром Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества, если политики посчитают это необходимым.

Из-за повышенной военной активности Украины на границе Белоруссией страна вынуждена задействовать свои военные подразделения для прикрытия государственных границ. В то же время действия Киева по наращиванию группировки войск на белорусской границе тоже объяснимы, ведь украинские власти не исключают в будущем очередную попытку российской армии пойти в наступление с белорусских территорий.