Это десять батальонных тактических групп, одна треть которых состоит из американских военных.





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Известно, что страны НАТО, в частности Польша, продолжают укреплять границу с Белоруссией из-за накалившейся обстановки в восточной части Европы и миграционного кризиса. Помимо этого в североатлантическом альянсе нарастили контингент войск восточного фланга, чтобы в случае нападения на одну из стран-участников военного блока была возможность оперативно задействовать их в обороне.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил, что сейчас на границе с европейскими государствами размещено десять батальонных тактических групп НАТО, численность которых составляет 20 тысяч человек. При этом порядка 6 тысяч личного состава данных подразделений - американские военные.

Белорусский генерал подчеркнул, что в Минске обеспокоены таким соседством. По его словам, это сподвигает военное командование рассматривать и оценивать каждое действие войск североатлантического альянса в регионе.

Ранее начальник управления зенитных ракетных войск Вооружённых сил Белоруссии Андрей Северинчик сообщил, что в Житомирской области Вооружённые силы Украины сконцентрировали большое количество дальнобойных беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударного типа, которые дислоцируются недалеко от белорусской границы даже несмотря на нехватку средств на других направлениях зоны боевых действий.