В прошлом веке, когда штаты испытывали необходимость в призывниках, новобранцев набирали по принципу лотереи, призывая их по разным параметрам, в том числе выбирая определённые возрастные группы.





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В прошлом веке в Соединённых Штатах Америки сложился набор в армию по принципу лотереи, когда на военную службу брали американцев определённых возрастов, по специфике деятельности или с учётом других выборочных параметров. К реализации соответствующей задумки на Украине, начали призывать ряд украинских депутатов, считающих это разумной системой. Нюанс в том, что в штатах мобилизационная лотерея была более гибкой, а для отсрочки от военной службы было достаточно оснований, начиная от студенчества, отцовства, женитьбы, заканчивая объективной медицинской комиссией, в ходе которой можно было запросто «списаться» на психические расстройства или симулировать болезни.

Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer впервые прокомментировал данную идею, предложенную некоторыми депутатами. Он сразу подчеркнул, что она породит несправедливую мобилизацию, поэтому реализовывать такую задумку Киев не будет. Помимо этого он отметил интервьюеру, что к подобной практике Соединённые Штаты Америки прибегли, когда вели боевые действия не на своих территориях (в том числе во Вьетнаме - ред.), а случай с Украиной абсолютно другой - здесь идёт борьба за выживание на своих территориях.

По словам Зеленского, украинское военное командование самостоятельно формирует запрос на количество мобилизованных в соответствии с действующим законодательством. В то же время украинские власти обязаны сделать всё, чтобы обеспечить новобранцев оружием, едой и современными технологиями, а лично он, должен найти деньги на всё это и поощрять партнёров за помощь.

Зеленский утверждает, что сейчас мобилизация в стране идёт по согласованному плану.