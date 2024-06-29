Однако, свой мирный план он не озвучил, как и отверг мирные планы сторон конфликта

В эфире издания CNN прошли предвыборные дебаты между кандидатами в американские президенты от Республиканской и Демократической партии Дональдом Трампом и Джо Байденом. На них Трамп поднял вопрос российско-украинского конфликта, обвинив в его начале действующего президента Байдена. Американский политик по-прежнему уверяет, что если бы президентом был он, то до боевых действий не дошло, поскольку российский президент Владимир Путин его уважает.

По словам Дональда Трампа, после его возвращения в Белый дом, он положит конец боевым действиям в течение 24 часов. Свой мирный план он не озвучил, но заверил, что заставит Киев говорить с Москвой. В то же время рассматривать российское мирное предложение политик не желает, считая озвученные Россией условия неприемлемыми. В то же время кандидат в американские президенты не ответил, согласен ли он сохранить часть украинских территорий за Россией, включив это положение в сделку по завершению боевых действий.

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Трамп также вновь напомнил, что Европа слишком мало тратит на военную помощь Украине, возлагая основную финансовую ответственность на Соединённые Штаты Америки, хотя конфликт находится на европейском континенте. Судьбу Украины в НАТО американский политик не комментировал.