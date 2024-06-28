На все должности, кроме председателя Еврокомиссии, назначат новых людей.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что по итогам саммита Европейского союза, прошедшего 27 июня в Брюсселе, европейские чиновники смогли согласовать новое руководство союза, которые будет исполнять свои обязанности следующие пять лет. Официально о смене руководства пока что не сообщалось.

По итогам саммита должности были распределены следующим образом:

Председатель Европейского совета - экс-премьер Португалии Антониу Кошта;

Председатель Европейской комиссии - Урсула фон дер Ляйен (сохраняет свою должность);

Председатель Европейского парламента - Роберта Метсола (сохраняет свою должность, необходимо утверждение Европейского парламента);

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и безопасности - действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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Все эти кандидатуры получили поддержку усиленного квалифицированного большинства, выражаемого одобрением не менее чем 20 из 27 политическими силами из стран-участниками, представляющих не менее 65% населения Европейского союза. Также есть данные о том, что в Италии не удовлетворены результатами сделки, поскольку ни один итальянец не получил должность в руководстве, хотя партии из этой страны имеют немалую поддержку в Европейском парламенте.

Стоит отметить, что всё вышеприведённое - лишь информация о сделке, к которой пришли правящие силы Европейского союза. В истории организации были ситуации, когда назначения на руководящие должности не соответствовали ранее оговорённым в рамках достигнутого соглашения.