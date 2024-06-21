Недавно Вооружённые силы Украины официально получили возможность наносить удары американским оружием по российским территориям, чтобы предотвратить расширение наступления российской армии на украинских территориях. Связано это с ситуацией в Харьковской области, когда Киев фиксировал высокую активность российских военных у границы, но не мог ничего c этим поделать, чем россияне и воспользовались.
реклама
Издание Politico пишет о том, что снятый запрет был ещё больше ослаблен и вышел за пределы защиты Харьковской области. Теперь украинской армии разрешено наносить удары по всей территории России, откуда есть риск наступления или нападения со стороны российских военных. Это подтвердил в интервью PBS советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Тогда американский чиновник подчеркнул, что речь идёт не о географии ударов, а о здравом смысле: если украинская армия в курсе планов российской армии нанести удар, Киев вправе дать отпор американским оружием.
Источники Politico также рассказали, что изначально превентивные удары украинской армии по российским территориям рассматривались только в контексте защиты Харьковской области, но сейчас у Киева есть возможность нанесения ударов для предотвращения других трансграничных нападений. Это может быть актуально в случае планирования Россией наступления на Сумскую область, которое будет осложнено тем, что, в отличие от «харьковского сценария», выстроить военных вдоль границы и подготовить артиллерию не получится, ведь есть риск её поражения западными вооружениями.