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Nacvark
Politico: Украина добилась ослабления запрета США на удары по территориям России
Теперь украинские военные могут наносить удары по всем точкам, где есть угроза нападения со стороны российской армии.


Недавно Вооружённые силы Украины официально получили возможность наносить удары американским оружием по российским территориям, чтобы предотвратить расширение наступления российской армии на украинских территориях. Связано это с ситуацией в Харьковской области, когда Киев фиксировал высокую активность российских военных у границы, но не мог ничего c этим поделать, чем россияне и воспользовались.

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Издание Politico пишет о том, что  снятый запрет был ещё больше ослаблен и вышел за пределы защиты Харьковской области. Теперь украинской армии разрешено наносить удары по всей территории России, откуда есть риск наступления или нападения со стороны российских военных. Это подтвердил в интервью PBS советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Тогда американский чиновник подчеркнул, что речь идёт не о географии ударов, а о здравом смысле: если украинская армия в курсе планов российской армии нанести удар, Киев вправе дать отпор американским оружием.

Источники Politico также рассказали, что изначально превентивные удары украинской армии по российским территориям рассматривались только в контексте защиты Харьковской области, но сейчас у Киева есть возможность нанесения ударов для предотвращения других трансграничных нападений. Это может быть актуально в случае планирования Россией наступления на Сумскую область, которое будет осложнено тем, что, в отличие от «харьковского сценария», выстроить военных вдоль границы и подготовить артиллерию не получится, ведь есть риск её поражения западными вооружениями.

#россия #украина #сша
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Nvidia&Intel Hater
11:30
И оценки выше 1 его же собственные
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Сергей Медков
11:30
И опять...
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11:29
твои статьи читать ??? да вы себе льстите,как уже писали тут многие -сразу идут в комменты.ибо там самое интересное.а твой высер вообще никто не читает
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Chimbal
11:29
И что такого в том факте, что вы разговаривали сами с собой, выдумывая какую-то чушь бредовую?
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Сергей Медков
11:29
Только коммент, сразу минус...
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Сергей Медков
11:28
Так ты прочитай, на время посмотри.. ну что как маленький? Или мозгов нехватает сопоставить факты?
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Nvidia&Intel Hater
11:28
ну я бы не сказал что прям 1 фпс разница.хотя у тебя же 3d -да .тут нет разницы
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Nvidia&Intel Hater
11:27
Думаю надо с 5 акков тебя минусить .вот беда лень перелогиниватся
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Chimbal
11:26
И что там? Вы сами с собой разговариваете? попахивает психическим заболеванием...
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Легенда
11:26
да там на уровне погрешности. у меня эта память что сейчас стоит, гнал до 3733. тестил...на 1 фпс больше было. понял что херня всё это и на 3200 поставил.
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