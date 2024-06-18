Речь об инциденте 23 февраля 2024 года.



Пресс-служба Следственного комитета проинформировала о вынесении Хамовническим районным судом Москвы решения о заочном заключении под стражу командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооружённых сил Украины полковника Николая Дзяману. Его обвиняют в совершении террористического акта, повлёкшего смерть человека.

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В ведомстве уточнили, что 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал российский самолёт, не имевший вооружения и не предназначенный для ведения боевых действий, однако несмотря на это, украинский офицер дал приказ сбить воздушное судно путём ракетного удара. Отмечается, что это повлекло за собой гибель десяти членов экипажа и уничтожение самолёта.

Стоит напомнить, что именно 23 февраля 2024 года появилась информация о сбитии над Краснодарским краем самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Известно, что тогда на борту самолёта находилось десять военных. В Следственном комитете не уточнили, о каком именно воздушном судне идёт речь, но при проведении связи со сбитым самолётом дальнего радиолокационного обнаружения, совпадает сразу несколько факторов: дата сбития, количество погибшего личного состава и его неприменение в непосредственных боевых действиях (судно патрулировало воздушное пространство над Россией).