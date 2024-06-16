Речь о недавно подписанном документе, предполагающем определённые гарантии Киеву и положения о сотрудничестве.





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Недавно Соединённые Штаты Америки подписали с Украиной десятилетнее соглашение, предполагающее предоставление Киеву определённых гарантий оказания помощи и будущего содействия на случай военного вторжения в страну. Ещё тогда отмечалось, что документ будет межправительственным, а его принятие состоится без ратификации в Конгрессе.

Помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Саливан, комментируя заключённый документ, подчеркнул, что Вашингтон не может гарантировать сохранение соглашения в случае прихода в Белый дом новой администрации.

По словам американского чиновника, достигнутые одним правительством договорённости могут в любой момент быть изменены новым правительством и об этом свидетельствует исторический опыт, касающийся не только Соединённых Штатов Америки.

Джейк Салливан отметил, что он не собирается вводить кого-либо в заблуждение касаемо реального положения данного соглашения. В то же время он объяснил, что обычно Соединённые Штаты Америки, заключая документы с долгосрочными обязательствами, придерживаются данных соглашений вне зависимости от того, кто находится в Белом доме.