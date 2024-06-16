Однако это не означает, что кредита не будет: его аккредитуют другие страны.





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Недавно стало известно, что страны «Большой семёрки» (G7) согласились выделить Украине кредит на 50 миллиардов долларов под залог замороженных российских активов, из доходов которых будет покрываться вся сумма долга. В Белом доме пояснили, что при таком раскладе, данный заём является по сути не кредитом, а грантом, ведь государственный долг Украины останется неизменным.

Однако, как уточнила премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам саммита сообщества, на самом деле Европа не будет выдавать кредит Украине. Этим займутся другие страны - Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Канада и Япония, учитывая существующие в их законодательствах ограничения.

В то же время глава итальянского правительства подчёркивает, что хоть европейские страны и не участвуют в выдаче кредита, они все равно отыгрывают значительную роль, ведь российские активы были заморожены именно в Европе, тем самым государства континента уже сделали весомый вклад, определяя механизм погашения этого кредита.

Ранее издание Politico, ссылаясь на собственные источники, писало, что такая инициатива Вашингтона немного смущает Брюссель. Дело в том, что американские власти хоть и готовы предоставить свои средства, но гарантии их возврата требуют они именно от Европы. В таком случае, если всё же возникнут трудности с конфискацией доходов от замороженных российских активов, европейцам придётся самостоятельно погашать кредит вместо Украины.