Он считает, что нужно устроить «охоту» на всё, помогающее России в производстве оружия.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera выступил с призывом задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть. Он считает, что необходимо отлавливать весь теневой флот России, перевозящий российскую нефть по международным водам.

Британский министр подчеркнул, что когда подобные танкеры приближаются к портам Италии, он хочет видеть то, как их задерживают. Чиновник акцентирует внимание на объявление «охоты» за всем, что помогает российскому оборонно-промышленному комплексу: деньгами, нефтью, газом и кораблями.

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Помимо этого Кэмерон заявил о необходимости вводить ограничения против компаний из Израиля, Китая, Турции и Киргизии, которые поставляют России товары двойного назначения. Стоит сразу отметить, что под данную категорию попадает достаточно большое количество товаров, которые могут использоваться для производства той же бытовой техники.

Ранее министерство иностранных дел Великобритании ввело санкции против 42 лиц, 11 из которых - компании из Израиля, Китая, Турции, Киргизии и Объединённых Арабских Эмиратах.