Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
МИД Великобритании Кэмерон предлагает задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть
Он считает, что нужно устроить «охоту» на всё, помогающее России в производстве оружия.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera выступил с призывом задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть. Он считает, что необходимо отлавливать весь теневой флот России, перевозящий российскую нефть по международным водам.

Британский министр подчеркнул, что когда подобные танкеры приближаются к портам Италии, он хочет видеть то, как их задерживают. Чиновник акцентирует внимание на объявление «охоты» за всем, что помогает российскому оборонно-промышленному комплексу: деньгами, нефтью, газом и кораблями.

реклама

Помимо этого Кэмерон заявил о необходимости вводить ограничения против компаний из Израиля, Китая, Турции и Киргизии, которые поставляют России товары двойного назначения. Стоит сразу отметить, что под данную категорию попадает достаточно большое количество товаров, которые могут использоваться для производства той же бытовой техники.

Ранее министерство иностранных дел Великобритании ввело санкции против 42 лиц, 11 из которых - компании из Израиля, Китая, Турции, Киргизии и Объединённых Арабских Эмиратах.

#россия #великобритания
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
19
Sharp выпустила лазерные 4K-проекторы XP-P601Q и XP-P721Q
+
Российская компания реализует в Африке мегапроект "железнодорожный православный крест"
5
Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
+
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
26
Рассел Кроу заявил, что «некомфортно» себя чувствует в преддверии выхода фильма «Гладиатор 2»
3
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
1
Разработчик одного из самых популярных скринсейверов для Windows рассказал о его предназначении
5
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
2
В США разработана атомная батарейка высокой мощности
10
XFX может готовить глобальный запуск новой флагманской серии видеокарт с вентиляторами на магнитах
+
«Лаборатория Касперского» научилась вычислять шпионские трекеры для Android
1
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами, установив своеобразное достижение
1
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
2
Астрономы ждут редкого космического взрыва, который произойдет в ближайшее время
1
Ученые нашли способ накапливать электроэнергию в жидком топливе
+
RAFAEL C-DOME стал в Израиле аналогом «Железного купола» для защиты морских объектов
2
Программист зачем-то интегрировал Linux в режим проверки диска Windows XP
2
ASRock представила игровую карту Radeon RX 6500 XT 8GB Phantom Gaming
+

Популярные статьи

11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
40
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
86
"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
5
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
45
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
124
Правда и ложь о Genshin Impact
6
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
28
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
9
Российская стратегия "тысячи порезов" вынуждает ВСУ отступать и ждать политического урегулирования
+
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
3

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
08:47
Ты клоун на свою частоту памяти и тайминги посмотри посмотри -раз,и на частоту проца что выше на 300 мгц.и выиграл 0.3 наносекунды -эпично однако.И да,выгрузив все фоновое такой же результат получал
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Ник Хобо
08:46
В более дорогих физических изданиях тоже Стим виноват, да? И ценах на микроэлектронику в целом.
Британские геймеры обвинили Valve в завышении цен в Steam и подали иск на $834 млн
Nvidia&Intel Hater
08:44
у меня нет 2600 и небыло.так что мимо (некрофил видно ты).а твой калорифер сливает в рабочих задачах везде при дичайшем жоре.так что там с частотами то ?? Не сложился пазл у глючного гавна интуль ?? а...
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Игорь Воробьёв
08:41
Двухъядерный процессор с частотой 1600 MHz. Только всплакнуть над таким прорывом. Такие параметры процессоров были прорывом лет 15 назад.
«Росэлектроника» разработала ультракомпактный компьютер на «Эльбрусе» весом 100 граммов
lighteon
08:40
Еще как вариант можно рассмотреть сборку Мини-Пк на сокете FM2+ и A10 7800. Там сносная процессорная часть и неплохая встройка еще и с аппаратной поддержкой DX12. Если все тонко и оптимально настроить...
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
unhurtable
08:39
https://ru.ruwiki.ru ой?
Российская «Википедия» получит интеграцию с ИИ-сервисами для формирования персонализированного контента
AleksK
08:38
За экзамен 2 за изобретение 5... Лет
Студент из Турции создал гаджед на основе ИИ, чтобы сдать экзамен, но был задержан
Siarhei Novohkrost
08:38
Автора жрет изнутри жаба Ага, что он был поскребышем в notcoin, и не успел в хомяки. А на работе за 1000 белок, быстрее загнешься, чем заработаешь..
Почему Hamster Kombat – это обычная пирамида, а геймеры получат крохи со стола разработчиков
unhurtable
08:37
Дебилы писаки, как при ПОЛНОСТЬЮ разряженной можно что-то показать
iPhone будет показывать время даже при полностью разряженной батарее
Remarc
08:34
а ведь они когда-то говорили что вин10 последняя винда)
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем