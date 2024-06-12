В 2023 году украинская армия получила от Словакии 13 истребителей.





реклама

В 2023 году Словакия безвозмездно передала Украине тринадцать истребителей МиГ-29, а фактическим исполнителем решения стал бывший министр обороны страны Ярослав Надь. Нюанс в том, что в конце 2022 года словацкий парламент вынес вотум недоверия правительству, которое всё равно продолжило исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

Государственный секретарь министерства обороны Словакии Игор Мелихер заявил, что передача Украине словацких истребителей в качестве пожертвования была незаконная. Он добавил, что готовится принять юридические меры в отношении бывшего главы словацкого оборонного ведомства - Ярослава Надя.

По словам чиновника, на сегодняшний день известно, что нет ни одного документа, которое давало бы тогдашнему правительства право, пойти на безвозмездную передачу Украине словацкой авиации. Он отметил, что во время передачи Миг-29 украинской армии, Надь руководствовался неким «анализом экспертов», которого, как оказалось, на самом деле не существует и, соответственно, доказанной необходимости в передаче словацких истребителей тоже нет.

К этому всему Мелихер напомнил, что конституция Словакии запрещает уходящему правительству принимать такие ответственные решения во внешней политике.